Una nuova avventura per Inter Campus Palestina che partecipa alla terza fase del progetto “Child Friendly School” dove VIS (Volontariato Italiano per lo Sviluppo) si impegna a rendere a misura di bambino le scuole che si trovano in area C e H2 – luoghi in cui risiedono le comunità palestinesi più vulnerabili e svantaggiate.

Action Against Hunger provvederà alla ristrutturazione di 4 scuole per rendere gli ambienti più funzionali e sicuri; VIS procederà all’acquisto di materiali didattici come computer e proiettori, per poter assicurare a bambini e bambine un apprendimento più efficace.

Inter Campus realizzerà un Summer Camp di 8 giorni per 80 bambini e bambine nella municipalità di Dura dove il calcio sarà non solo gioco ma strumento educativo e di crescita; attraverso il Summer Camp sarà condotta una ricerca che permetterà di indagare le risorse e le vulnerabilità dei bambini e delle bambine in termini individuali e di squadra e di agire con specifici esercizi per migliorare e stimolare l’apprendimento dei partecipanti.

Il progetto è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) tramite il programma Emergenza che finanzia iniziative della durata di 12 mesi pensate per intervenire in situazioni di estrema vulnerabilità.