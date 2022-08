"I risvolti positivi di Inter Campus , che da sempre promuove un approccio cooperativo e multilaterale, vanno oltre le attività sportive: è proprio quello che è successo a Querétaro , in Messico, dove grazie a Love Futbol e insieme alla comunità e alcuni partner locali, un nuovo campetto sintetico è stato co-finanziato dalle suore Marcelline, in un’area che rischiava di essere espropriata per mancanza di investimenti". È quanto annuncia il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale.

Come si legge su Inter.it, si tratta di "un’idea nata più di un anno fa, con l’analisi di fattibilità di numerose realtà in cui Inter Campus opera, poi ridotte a tre. Oltre al criterio della necessità sociale, fattor comune di tutti i progetti nerazzurri, sono state condotte valutazioni d’impatto e sostenibilità di lungo termine, per garantire un intervento efficace, ma anche duraturo. Love Futbol è una ONG che dal 2006 opera nel mondo attraverso la costruzione di infrastrutture sportive, sempre co-finanziate dalle comunità e tramite partnership e donazioni, con l’obiettivo di instillare dinamiche virtuose negli stessi beneficiari, che restano proprietari dei campi una volta terminati i lavori. Il ruolo di Inter Campus sarà quello di occupare e alimentare lo spazio con attività socio-educative sane, destinate ai bambini e alle minoranze, per le quali luoghi come questi sono sinonimo di sicurezza e allegria".