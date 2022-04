Inter Campus non è solo sport e calcio: è da sempre la volontà di fare rete con le organizzazioni locali, valorizzando le iniziative del territorio. Nel Rio Grande do Norte, in Brasile, dove, nei piccoli villaggi sulla costa, gli allenamenti sono scanditi dal ritmo delle maree, la FundaçãoVida a Pititinga, insieme agli encomiabili allenatori locali, si prodiga mensilmente per la crescita integrale delle nuove generazioni: per esempio, sono ormai tantissimi gli appuntamenti di pulizia delle spiagge, meravigliose ma spesso degradate. E poi i corsi sulla nutrizione, per un popolo ricco di risorse spesso non valorizzate.