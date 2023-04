Sono disponibili gli ultimissimi biglietti per assistere a Inter-Benfica, secondo round dei quarti di Champions League. Come informa il club nerazzurro, San Siro viaggia verso l'ennesimo sold out, "un dato che porta con sé anche un risultato storico a livello di ricavi stadio complessivi. Tanta passione, tanti spettatori e uno sforzo economico non indifferente per i tifosi nerazzurri, ai quali va quindi il ringraziamento del Club - si legge su Inter.it - L'ennesimo record di fidelizzazione, con quasi due terzi dei biglietti acquistati dagli abbonati, a prezzo agevolato. I possessori dell'abbonamento al campionato hanno infatti avuto l'opportunità di confermare il proprio posto e, successivamente, di acquistare altri tagliandi per amici e familiari.