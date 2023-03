"Inter-Benfica sarà equilibrata, forse i nerazzurri partono come favoriti perché hanno un budget diverso. Ma dico 50 e 50 perché i portoghesi stanno giocando il miglior calcio in Europa assieme al Napoli". Lo ha detto, parlando in esclusiva a Sky Sport, Nuno Gomes, ex attaccante delle Águias, con un trascorso in Italia alla Fiorentina.