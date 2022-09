"Finché non lo vedo non ci credo. Direi che è ora di vederlo Onana, l’Inter ha un portiere forte, Handanovic non lo è più - le sue parole -. È una cosa che va avanti dal 2019, è un problema serio visto che è arrivato ad oggi al 19esimo posto in Serie A per parate. Quando Handanovic cominciava a sbagliare nessuno ne parlava, giocava pure il Birra Moretti. Si è bruciato tutto intorno fino a quando è arrivato Onana, ha avuto una protezione gigantesca. L’Inter si è tenuto un problema che oggi é deflagrato. Si è letto che non ha avuto colpe nei gol del Milan, per me ha colpe in tutti e tre i gol.. tutti!. Che giochi Onana stasera mi sembra anche giusto, è ora di fare un crash test. Tra l'altro l'Inter parte con aspettative basse per il girone difficile che è capitato, non immagini l'Inter che arrivi in finale e Handanovic ha le sue 38 partite di campionato"