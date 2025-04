Le sfide tra Inter e Barcellona, che assegneranno un posto nella finale di Champions League a Monaco di Baviera, saranno visibili gratuitamente in chiaro. Una notizia che farà felici tutti gli appassionati, abituati in questa stagione a dover seguire le partite delle squadre italiane solo tramite servizi a pagamento.

La trasmissione libera dipende dalle normative dell’AgCom, che inserisce le semifinali di Champions tra gli eventi “di particolare rilevanza sociale”. Il regolamento prevede che, se coinvolgono club italiani, questi incontri debbano essere accessibili a almeno l'80% della popolazione senza costi aggiuntivi.

La situazione ricorda quanto avvenuto nel 2022/23, quando Inter e Milan si affrontarono in semifinale. In quell’occasione, Amazon Prime Video, titolare dell’esclusiva su uno dei due match, trovò un accordo con Sky per trasmettere l’incontro anche su TV8, canale in chiaro.

Anche quest'anno il meccanismo sarà simile. Sky potrebbe di nuovo utilizzare TV8, mentre Amazon avrà due possibilità: aprire la trasmissione a tutti sulla propria piattaforma oppure cedere i diritti a una rete tradizionale, come Rai o Mediaset.

Il regolamento AgCom è chiaro: chi detiene i diritti senza avere un canale gratuito deve proporli sul mercato a condizioni eque. Solo in assenza di offerte può mantenere l'esclusiva.