Episodio curioso quello avvenuto ieri sera a San Siro. Due ragazzi di 22 e 19 anni sono stati infatti scoperti ieri con due pass falsi per Inter-Arsenal. Lui della provincia di Bologna, lei residente a Verbania, i due sono stati sorpresi da uno steward all’altezza del campo del Meazza, avevano costruito i loro pass in maniera autonoma, ben plastificati, con loghi della Champions League e delle due squadre che si affrontavano. Inoltre avevano caricato un finto qr code, che avevano già utilizzato precedentemente come green pass. Le due persone sono ora indagate per truffa e nei loro confronti è stato avviato il procedimento del Daspo, oltre al foglio di via obbligatorio. Con loro avevano complessivamente 6 pass finti con le loro foto. La Polizia di Stato di Milano ha evidenziato che per diversi eventi è attualmente diffusa una challenge online in cui le persone si vantano di essersi “imbucate”. Lo riporta Sportface.it.