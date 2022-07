L'Inter continua a mettere benzina nelle gambe in vista dell'esordio in campionato, in programma per sabato 13 agosto alle 20:45 contro il Lecce al Via del Mare. Dopo le sfide con il Lugano (vittoria per 4-1), con il Monaco (2-2) e con il Lens (ko per 1-0), per i nerazzurri restano in agenda altre due amichevoli, contro Lione e Villarreal.

IL RECAP DELE AMICHEVOLI ESTIVE DELL'INTER

martedì 12 luglio, ore 18:30 | Stadio di Cornaredo, Lugano Lugano-INTER 1-4