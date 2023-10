Al rientro dalla sosta l'Inter viaggerà a Torino, dove sabato 21 ottobre sfiderà i granata alle ore 18. Come informa il club di Cairo in una nota ufficiale, sui tagliandi "avranno priorità di acquisto gli abbonati alla stagione 23-24, i quali potranno acquistare biglietti a prezzi agevolati per i loro amici. A seguire i titolari di card Cuore Granata, che potranno a loro volta acquistare fino a 4 biglietti per tessera, con modalità “porta gli amici” e sempre con prezzo agevolato per i tifosi granata. Soltanto dopo scatterà la vendita libera per tutti, con un listino prezzi dedicato".

Ecco le tre fasi di vendita e le informazioni per il settore ospite:

FASE 1 – ABBONATI

Dalle ore 10.00 di mercoledì 27 settembre fino alle ore 14.00 di giovedì 28 settembre, i soli abbonati alla stagione 23-24 potranno acquistare fino a 4 biglietti a tessera per i loro amici granata, a prezzi agevolati rispetto alla vendita libera. Per acquistare è necessario inserire il numero della Cuore Granata sulla quale è caricato l’abbonamento.

FASE 2 – TUTTI I TITOLARI CUORE GRANATA

Dalle ore 14.00 di giovedì 28 settembre la vendita sarà estesa a tutti i titolari di tessera Cuore Granata, inclusi quindi gli abbonati. Si potrà continuare ad acquistare ai prezzi agevolati riservati alla tifoseria granata e sarà sempre possibile acquistare un massimo di 4 biglietti a tessera.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.00 di lunedì 2 ottobre ONLINE (dal 3 ottobre nei Punti Vendita e in Biglietteria Stadio) scatterà la vendita libera per tutti. I titolari della card Cuore Granata emessa entro il 27 settembre potranno continuare ad acquistare a prezzo agevolato.

In attesa delle determinazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, il settore Curva Primavera è riservato ai titolari di card Cuore Granata, i quali possono acquistare fino a 4 biglietti per amici tifosi del Toro, anche se sprovvisti di tessera. I residenti nella regione Lombardia, inoltre, potranno acquistare il settore Distinti soltanto se in possesso di card Cuore Granata.

SETTORE OSPITI INTER

Il settore destinato alla tifoseria dell’Inter sarà in vendita sul sito Vivaticket e punti vendita dalle ore 10.00 di lunedì 2 ottobre, per i soli titolari di tessera Siamo Noi al prezzo di 29 Euro.