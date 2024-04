Inter Academy Turkiye sbarca ad Antalya. Secondo il club nerazzurro sono stati 350 i ragazzi e le ragazze compresi tra i 6 e i 16 anni che hanno partecipato al camp organizzato in occasione delle festività del Ramadan.

Quattro i coach arrivati dall'Italia, in un territorio nel quale si punta ad allargare la fanbase anche grazie alla presenza in squadra di un giocatore come Hakan Calhanoglu, un esempio per più giovani connazionali.