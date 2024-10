Si è chiusa una settimana piena di attività e incontri speciali per Inter Academy Chile. In occasione dell’internship nerazzurra a Milano, la delegazione guidata da Ivan Zamorano ha vissuto un’esperienza unica e immersiva nel mondo nerazzurro, che ha preso il via con la visione del match di Champions League contro la Stella Rossa, il tour al San Siro Museum e l’incontro allo stadio con la Legend Goran Pandev. Le esercitazioni sul campo si sono svolte con tre sessioni di allenamenti coordinati dallo staff Academy con il Settore Giovanile che hanno compreso anche un incontro con lo staff educational e lo psicologo all’Inter Youth Centre al fine di rendere l’esperienza completa a 360°.

Tra le tappe e le attività che hanno coinvolto le ragazze e ragazzi cileni c’è stata anche la visita al BPER Training Centre di Appiano Gentile, terminata con uno speciale Meet&Greet con due giocatori della Prima Squadra: Correa e Palacios.

Doppio impegno nella giornata di sabato 5 ottobre: all’Arena Civica di Milano la delegazione è stata protagonista in campo, sia accompagnando la formazione nerazzurra prima di Inter-Roma (quinta giornata di Serie A Femminile), sia durante l’intervallo, quando una ragazza è stata schierata in porta durante le attività dell’intervallo.

Dall’Arena al Meazza, qualche ora più tardi è cambiato lo scenario ma non l’entusiasmo che ha accompagnato le attività pre Inter-Torino. Prima del successo della squadra di Mister Inzaghi, l’Academy ha avuto modo di assaporare l’atmosfera del match a bordocampo, a due passi dai giocatori con il Warm-Up viewing in compagnia di Zamorano.

Domenica 6 ottobre le esercitazioni sul campo si sono chiuse al KONAMI Youth Development Centre, dove i giovani calciatori hanno preso parte a sessioni di lavoro, per un momento di formazione tecnica per il quale è sceso in campo anche Ivan Zamorano.