Oggi Mauro Bellugi avrebbe compiuto 75 anni. "Un giocatore e un uomo coraggioso, innamorato del calcio, dell'Inter e della vita. Mauro Bellugi era tutto questo e molto di più: un esempio di determinazione e grinta, un simbolo per tutti i tifosi dell'Inter", si legge nella parte iniziale della nota pubblicata sul sito ufficiale del club nerazzurro in onore dell'ex giocatore scomparso nel 2021.

"Nato a Buonconvento il 7 febbraio 1950, Bellugi ha legato la sua vita ai colori nerazzurri fin da giovanissimo: entrato nel settore giovanile dell'Inter nel 1967, è cresciuto sotto l'ala protettiva dei campioni della Grande Inter e di Helenio Herrera - ricorda l'Inter -. L'esordio in Prima Squadra arriva nel 1969: in totale Mauro ha collezionato 137 presenze con l'Inter, segnando un solo, indimenticabile gol contro il Borussia Mönchengladbach nell'andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1971/1972, l'anno dopo aver conquistato lo Scudetto dopo una meravigliosa rimonta in classifica".

"Stopper implacabile, difensore fisico e grintoso, Bellugi è sempre rimasto legato ai colori nerazzurri anche dopo il suo ritiro, come un tifoso innamorato. Oggi, nel giorno in cui Mauro avrebbe compiuto 75 anni, la sua gioia di vivere illumina i nostri cuori e il suo ricordo si fa ancora più presente nei nostri pensieri", conclude il club.