Appuntamento speciale a San Siro il prossimo 23 maggio per Andriy Shevchenko che si aggiunge alla 'squadra' di leggende presenti al Meazza in occasione dell'Integration Heroes, serata di calcio a scopo benefico organizzata da Samuel Eto’o che per l'occasione ha chiamato a raccolta tanti ex compagni e colleghi. L'ex Milan oltre a partecipare al match di beneficenza ha anche istituito un canale diretto con operatori che aiuterà i genitori dei bambini espatriati dall'ucraina a integrarsi nella loro nuova quotidianità dando loro la possibilità di avviare corsi di lingua italiana. Iniziativa supportata anche dal Comune di Milano. "Ho sentito fin da subito la vicinanza di Samuel e di questo progetto. Condividiamo i propositi per un mondo scevro da discriminazioni e, in un momento come questo, non posso fare altro che mettermi a disposizione della mia Ucraina e dare una mano a chi è in fuga e vive nel terrore. Per questo ho deciso di accendere questo numero e cercare di dare a tante famiglie una parvenza di normalità, in una situazione così drammatica e difficile" ha spiegato l'ex 7 rossonero tramite una storia Instagram.