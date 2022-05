A margine dell'Integration Heroes Match, la partita di beneficenza andata in scena ieri allo stadio "Giuseppe Meazza", con protagonisti campioni di calcio del presente e del passato, Samuel Eto'o, ambassador dell'evento, ha parlato così della risposta del pubblico: "Sono commosso per quello abbiamo ottenuto - le parole dell'ex attaccante dell'Inter -. Non soltanto dagli amici che ho invitato, e che non ringrazierò mai abbastanza per aver accettato di supportarmi in questo progetto, a cui tengo tantissimo. Ad aver toccato il mio cuore è stata la partecipazione della gente di Milano e di questo meraviglioso Paese, che mi ha accolto da giocatore e che continua ad essere un punto di riferimento della mia vita ancora oggi. La strada è ancora lunga e servirà molto più di una partita di calcio per cambiare le cose. Ma il calcio per me può essere un vero strumento di sensibilizzazione per i ragazzi più giovani, un veicolo educativo fondamentale che può aiutarci a crescere le nuove generazioni in un mondo migliore».