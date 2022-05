Seduto a fianco di Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Argentina a Wembley, Lorenzo Insigne risponde anche sulla questione giovani al centro del progetto azzurro, tra i quali inserisce anche il nerazzurro Alessandro Bastoni: "Vogliamo continuare a fare cose straordinarie, questo stadio ci evoca grandi ricordi e anche domani vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola - ha detto sullo stato d'animo in vista di domani -. Noi abbiamo scritto la storia in questo stadio e quella di domani sarà una gara molto importante per ripartire e riportare l'Italia in alto".