Chi è a favorita per lo scudetto? La domanda, posta dai colleghi di Sky Sport, trova nella risposta di Lorenzo Insigne una speranza, ovviamente, a tinte azzurre: "Io da tifoso posso essere pure di parte. So che è difficile, ma spero con tutto il cuore che vinca il Napoli. Ora i punti di differenza dalla capolista sono tanti, però al momento non vedo proprio una favorita al 100%. Spero solo che il Napoli continui a essere quello dell'anno scorso e risalga la classifica", le parole dell'ex capitano del Napoli.