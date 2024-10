Nel dare notizia dell'infortunio che metterà fuorigioco Valentin Carboni per tutta la stagione, l'Olympique Marsiglia, in una nota pubblicata sul sito ufficiale, garantisce che il club "gestirà al meglio i prossimi giorni con Valentín, la sua famiglia e l'FC Internazionale e augura al giocatore una pronta guarigione affinché possa tornare in campo il più presto possibile".