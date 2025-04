In attesa del pronunciamento del Tribunale Arbitrale dello Sport sul ricorso presentato dal Leon dopo l'esclusione dal Mondiale per Club, che dovrebbe arrivare il prossimo mese, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha confermato come l’ultima squadra partecipante al Mondiale per Club potrebbe uscire da uno spareggio all’interno della CONCACAF, la confederazione centro-americana a cui appartiene lo stesso Leon. A contendersi il posto saranno chiamati il Los Angeles FC dell'ex milanista Olivier Giroud e l'altra formazione messicana del Club America, i primi scelti perché perdenti della CONCACAF Champions League 2023, mentre i messicani detengono la migliore posizione nel ranking per i club del Centro America.

Ha dichiarato Infantino: "Il caso sarà deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Tra un paio di settimane avremo la decisione finale e definitiva, che rispetteremo in pieno. Se il TAS confermerà la decisione del Comitato d’Appello, l’intenzione della FIFA è organizzare una partita, uno spareggio, tra Los Angeles FC e Club America", con il 6 maggio individuato come possibile data.