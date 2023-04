A sostegno di Romelu Lukaku arriva la voce più autorevole del mondo del calcio: quella di Gianni Infantino, presidente della FIFA. Raggiunto dall'ANSA, il numero uno del calcio mondiale ha rimarcato la vicinanza all'attaccante dell'Inter dopo i fatti di ieri: "Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione.