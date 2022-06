Il presidente della FIFA Gianni Infantino, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’annuale vertice dell’Ifab, è tornato sulla possibile introduzione di una nuova regola dell'offside: "Con l’Ifab valutiamo una possibile modifica alla regola del fuorigioco per rendere il calcio più spettacolare e che favorisca maggiormente il calcio offensivo. Stiamo testando una nuova versione della regola del fuorigioco, è un test in corso che era stato programmato per iniziare prima del Covid. L’obiettivo è dare più vantaggi alla squadra che attacca. Nella storia dell’Ifab la regola del fuorigioco si è evoluta un paio di volte e sempre nel senso di dare vantaggio a chi attacca. Va però valutata bene, il rischio è di fare modifiche che abbiano impatto negativo”, ha concluso Infantino.