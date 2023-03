Il tifo in Italia cresce sempre di più. Il 54% degli italiani si dichiara infatti “tifoso di calcio”, con una percentuale che è tornata ai livelli del 2009 assorbendo così i colpi inflitti dal Covid, fra campionati sospesi e l’impossibilità di seguire la propria squadra del cuore dal vivo allo stadio. Questo è quanto emerge sull'indagine compiuta da Demos per La Repubblica, che si è concentrata sull’evoluzione del tifo nel Paese: il calcio in Italia continua a registrare un grande livello di interesse e di conseguenza viene seguito con qualche polemica. Specialmente, come è accaduto diverse volte nella storia del calcio italiano, quando a coinvolgere il pallone sono le questioni extra campo, l’ultima quella che vede coinvolta la Juventus fra plusvalenze e manovre stipendi.