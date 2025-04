Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Giuseppe Incocciati analizza così il match perso per 3-0 dall'Inter contro il Milan: "Una vittoria meritata, non solo per il risultato ma per l'interpretazione della gara - ha esordito parlando dei rossoneri -. All'inizio sembravano quasi timorosi, ma non si è mai persa d'animo e poi c'è stata un'inversione di marcia, con un Milan più concreto. Per l'Inter tanto disordine, magari per strafare perdi gli equilibri. Qualcosa non va, lo si è visto anche ieri. E Lautaro perde qualcosa quando Thuram non c'è. Ma per me emerge una stanchezza psico-fisica di un'Inter che sta facendo un tour de force straordinario".

<strong>Sarebbe una stagione fallimentare se l'Inter non vincesse nulla?</strong>

"Se dovesse andare fuori sia in campionato che in Champions, sarebbe sicuramente un fallimento. Col potenziale che ha, questa è la realtà dei fatti. Rischia grosso. E' una squadra vincente, deve dimostrare ora di saper gestire le gare in maniera più umile".

<strong>Inter, dove si devono indirizzare le risorse ora?</strong>

"Non trascurerei un elemento: se dormi dentro l'area quando ci sono dei momenti di stanchezza e molli le marcature, è ovvio che prendi gol da tutti. Ed è successo col Bologna e anche ieri. Ieri De Vrij dove stava sul gol di Jovic?".

<strong>Oggi i giocatori del Napoli ci credono di più allo Scudetto?</strong>

"Ci hanno sempre creduto, adesso ancora di più. Ma non devono sbagliare nel pensare che ora hanno vinto il campionato".