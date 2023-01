Dagli atti depositati dell’inchiesta sui bilanci della Juventus emerge il verbale dell’audizione del Ds bianconero Federico Cherubini, non indagato. Il dirigente, stando alle parole riportate dal Corriere della Sera-Torino, parlò per diverse ore con i PM e tra le questioni al centro dell’interrogatorio c’è il vocabolo 'finte', utilizzato rispetto alle plusvalenze, nelle intercettazioni. "Più volte mi sono lamentato con Fabio Paratici che il valore che stavamo dando a quei giocatori non erano congrui. Le nostre strategie sono sempre all’interno dell’area sportiva. Agnelli, Nedved e il CdA vedevano le plusvalenze quando venivano realizzate, ma non c’è mai stata un’indicazione in tal senso".