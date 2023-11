Dopo aver conquistato il pass per Euro 2024 grazie all'1-1 con il Kosovo, i giocatori della Svizzera, stando alle informazioni di 20minutes, hanno avuto il via libera dal ct Murat Yakin di festeggiare a piacimento il traguardo raggiunto, senza dover rispettare un orario di rientro in ritiro. L'unica condizione posta dall'allenatore ai suoi giocatori è stata quella di presentarsi in forma per la partita di martedì in Romania, con l'ambizione di finire al primo posto nel girone, obiettivo poi sfumato.

Mentre parte della squadra e dei collaboratori hanno continuato a celebrare la qualificazione a Basilea, Yann Sommer è stato avvistato da alcuni testimoni oculari a Zurigo, al 'Klaus', una famosissima ed esclusiva discoteca sulla Langstrasse. "I clienti presenti raccontano che il portiere 34enne era di ottimo umore, ha bevuto uno o due drink e ha lasciato il locale verso le otto del mattino, dalla porta sul retro. Poche ore dopo, il portiere dell'Inter, che già sapeva che non sarebbe stato schierato a Bucarest, è tornato di nuovo a Basilea", si legge sul sito elvetico.