E' clamorosa l'indiscrezione di mercato lanciata in questi minuti da Josep Pedrerol, giornalista del El Chiringuito, secondo cui il Barcellona starebbe pensando ad Achraf Hakimi per rinforzare la batteria dei terzini a disposizione di Xavi. Il laterale marocchino ex Real Madrid, se raggungesse i catalani, cambierebbe casacca per la seconda volta in due anni dopo che la scorsa estate lasciò l'Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain. Uno scenario quasi impossibile, per stessa ammissione della fonte, che nelle idee di Joan Laporta potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con opzione d'acquisto per una cifra non meglio precisata. Un anno fa, i francesi versarono oltre 60 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro.