Arrivano dalla Germania aggiornamenti su Can Uzun, il 18enne centrocampista offensivo del Norimberga che voci degli ultimi giorni danno come possibile obiettivo dell'Inter. Secondo il giornale locale Ruhr Nachrichten, il Borussia Dortmund ha avviato i primi contatti concreti con l'attuale club del ragazzo di origini turche. La cosa più importante per Uzun nella scelta del suo nuovo club è la prospettiva di giocare, magari come 'dieci' che è il ruolo che predilige. Una decisione sul suo futuro è prevista al più tardi entro aprile.

Poiché il ragazzo di Ratisbona non ha una clausola di uscita nel suo contratto con il Norimberga, la cifra per un potenziale trasferimento in estate sarà liberamente negoziabile. Il valore di mercato di Uzun, secondo gli ultimi aggiornamenti, oscilla tra i cinque e gli otto milioni di euro.