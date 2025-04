Dopo il grande successo delle dieci edizioni precedenti, la Fondazione P.U.P.I. – Ente Filantropico del Terzo Settore è lieta di annunciare l’11ª Edizione del Trofeo PUPI, l’atteso torneo di calcio a 7 over 35 che unisce sport, divertimento e solidarietà. L’evento si terrà oggi presso il Sedriano Football Club (Via Campo Sportivo 12, Sedriano) e vedrà la partecipazione di quattordici squadre, composte da rappresentanti di aziende e singoli appassionati, pronte a sfidarsi in una giornata all’insegna dei valori dello sport e della condivisione. L’iniziativa, dal titolo “In Campo per un Sorriso – 11° Trofeo PUPI”, è organizzata dalla Fondazione P.U.P.I. – Ente Filantropico del Terzo Settore, fondata da Paula de la Fuente e Javier Zanetti, e ha come obiettivo principale il sostegno al progetto “LO SPORT CI RENDE UGUALI”, uno dei programmi che la Fundación P.U.P.I. svolge da più di 20 anni in un'area di Buenos Aires. Nello specifico, il progetto promuove l’attività sportiva come strumento per migliorare il comportamento e favorire l’integrazione.

Nel corso della giornata, si svolgeranno le qualificazioni, seguite da semifinali e finali, che decreteranno i vincitori dell’11° Trofeo. Oltre all’aspetto agonistico, sarà un’occasione per vivere insieme momenti di sport autentico, amicizia e solidarietà. Anche quest’anno, l’evento ha raccolto grande entusiasmo, con numerose squadre che hanno confermato la loro partecipazione, molte delle quali già protagoniste nelle edizioni passate. Tra queste, immancabile sarà la presenza della squadra della Fondazione PUPI, capitanata da Javier Zanetti, che scenderà in campo con il suo inconfondibile spirito di squadra e passione.