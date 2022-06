Sono tanti e variegati gli attori che hanno reso possibile il clamoroso ritorno all'Inter di Romelu Lukaku a meno di un anno dall'addio a Milano. Tra questi, stando al sito belga DH, ha svolto un ruolo importante come intermediario Michael Yormark, presidente della Roc Nation, compagnia guidata da Jay-Z che cura l'immagine di Big Rom: quest'ultimo si è messo in contatto con Todd Boehly, il nuovo proprietario dei Blues col quale ha un ottimo rapporto, per cominciare a imbastire la trattativa che, una volta entrata nel vivo, è diventata materia per l'avvocato Sebastien Ledure che ha negoziato con le diverse parti l'accordo. La fumata bianca ha fatto felice soprattutto Thomas Tuchel, manager dei londinesi, che da par suo aveva spiegato ai dirigenti che una cessione veloce sarebbe stata vantaggiosa per tutti.