Il River Plate ha allacciato i primi contatti con l'Inter per informarsi su Joaquin Correa. La notizia è riportata da German Balcance dell'emittente DSports Radio: l'attaccante argentino, di ritorno a Milano dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia, sebbene non abbia mai espresso pubblicamente il desiderio di tornare in Argentina non ha mai fatto mistero dell'ammirazione per i Millonarios.