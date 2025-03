Nell'intervista realizzata con Radio Tv Serie A, Ciro Immobile parla anche delle grandi qualità con Simone Inzaghi, con cui ha lavorato a lungo in maglia biancoceleste. "Riesce ad unire l'aspetto maniacale della tattica a un aspetto comportamentale di unione della squadra molto importante", afferma l'ex capitano della Lazio.

"E' fondamentale - prosegue Immobile - creare un'alchimia per i giocatori. Non dico si debbano voler bene o essere migliori amici, ma quando ti ritrovi passi tutta la stagione coi compagni di squadra. Se non c'è l'alchimia, la voglia di aiutarsi e vincere insieme è dura. Lui in questo è davvero forte".