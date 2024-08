Ciro Immobile inizia come meglio non poteva l'avventura al Besiktas: l'ex attaccante della Lazio è infatti andato a segno dopo appena 23 secondi dall'inizio della partita di Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray. Un gol che proietta Immobile nella storia della competizione, visto che con la sua velocità di realizzazione ha cancellato il precedente record che apparteneva a Mauro Icardi, che col Galatasaray segnò dopo 49 seconiìdi della sfida col Fenerbahçe passata poi alla cronaca per la protesta del club gialloblu che mandò in campo l'Under 19 e poi lasciò il campo dopo tre minuti.