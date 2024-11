La sosta Nazionali permette al Venezia di organizzare un'amichevole che riporta il sorriso anche a Franco Carboni. L'esterno argentino in prestito dall'Inter è uno dei giocatori andati in rete nella vittoria per 3-1 contro l'ND Primorje.

"Zampano - si legge nella descrizione del gol proposta sul sito dei lagunari - salva il pallone prima che superi la linea di fondo e serve Candela, che con precisione crossa al centro per Carboni, abile a contrastare fisicamente il difensore avversario ribadendo in rete il primo colpo di testa respinto dal portiere". Ad aprire e chiudere le marcature ci ha pensato invece Raimondo, autore di una doppietta.