Ospite in collegamento con Sky Sport, il velocista Matteo Melluzzo, fresco campione europeo nella staffetta 4x100 metri piani a Roma, ha fatto una breve deviazione sul calcio per parlare dell'Inter, sua squadra del cuore: "Sono molto contento di quello che hanno fatto i giocatori - le sue parole -. Abbiamo un bellissimo centrocampo, molte squadre ce lo invidiano, per me è stata la chiave per vincere lo scudetto. Poi anche Bastoni è fortissimo. L'Inter può aprire un ciclo, speriamo che i nuovi innesti possano aiutare in questo senso".