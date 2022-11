"Una storia lunga 100 anni e una testimonianza per tenere viva la Memoria delle vittime dei campi di concentramento e di sterminio nazisti, perché i ricordi, anche quelli più crudeli possano aiutare a non dimenticare e a non ripetere gli orrori del passato". Comincia con queste parole il comunicato di Inter.it per omaggiare Enrico Vanzini, che compie oggi 100 anni. Per festeggiare l'ambizioso traguardo, il sopravvissuto di Dachau e tifosissimo interista è stato ospitato nell’HQ nerazzurro.