"Mi ha tradito". Ha suscitato scalpore lo sfogo social di Walter Zenga contro Benito Carbone, suo ex collaboratore, alla notizia che l'ex fantasista nerazzurro è stato scelto come allenatore della squadra Under 18 dell'Inter. Ma qual è stata la scintilla? La ricostruzione della frattura tra i due è fatta dal Corriere della Sera: tutto risale a qualche mese fa, quando Zenga allenava negli Emirati Arabi Uniti, all’Emirates Club, e Carbone era suo assistente.

Dopo una serie negativa di risultati, con cinque punti ottenuti in sei partite, il club emiratino decise di risolvere con oltre un anno di anticipo il rapporto con l’ex portiere, affidando la squadra al suo secondo, Carbone appunto. Lui accettò l’incarico e questa cosa non è mai andata giù a Walter. Che ora si è arrabbiato per la notizia che proprio il suo ex assistente sarà il nuovo allenatore dell’Under 18 interista.