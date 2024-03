Oltre che per l'importante vittoria esterna contro il Getafe, il Siviglia può gioire anche per il ritorno in campo di Lucien Agoumé. Il francese giunto a gennaio in prestito dall'Inter, fermo a causa di un problema muscolare che lo ha costetto ai box per quasi due mesi, è tornato a calcare il campo ieri al Coliseum Alfonso Perez, quando il tecnico Quique Sanchez Flores lo ha fatto entrare al 69esimo minuto in sostituzione di Loic Badé.

Sin qui, per Agoumé sono state appena quattro le apparizioni con la maglia del Nervion, per un totale di 179 minuti.