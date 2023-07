E' stato approvato al Senato all'unanimità, dopo l'approvazione alla Camera, il disegno di legge anti-pirateria passato a Montecitorio lo scorso 22 marzo. Il disegno di legge non ha subito modifiche ed è quindi divenuto legge con l'ultimo passaggio in Parlamento. Come riporta LaPresse, il testo prevede “disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.