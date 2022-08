Intervistato da SkySport24, Alan Shearer, leggenda del calcio inglese e in particolare del Newcastle United, ripercorre anche il match di Champions League a Milano contro l'Inter terminato 2-2 nella stagione 2002-2003. "Che orgoglio giocare la Champions con il Newcastle! Ricordo in particolare una partita a San Siro contro l'Inter. Abbiamo portato allo stadio 15mila tifosi, quella notte è stata semplicemente incredibile. Abbiamo pareggiato 2-2 e io ho segnato una doppietta, l'atmosfera che hanno creato i Geordies (così vengono chiamati i supporter del Newcastle, ndr) era pazzesca. Non so se San Siro abbia mai visto un settore ospiti così, ma mi ricordo che, quando ci avvicinavamo con il pullman allo stadio, Milano era piena di nostri tifosi. È stato meraviglioso far parte di quella notte".