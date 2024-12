Epilogo scontato al Lusail Stadium di Doha, dove il Real Madrid si aggiudica la quarta Coppa Intercontinentale della sua storia battendo 3-0 i messicani del Pachuca. Nel match che assomiglia a un antipasto del Mondiale per Club 2025, la squadra campione d'Europa si affida alle sue stelle per passare in vantaggio al 37': Jude Bellingham inventa per Vinicius Juniors, che rifinisce generosamente per il tocco a porta semivuota di Kylian Mbappé, in gol nell'impianto in cui esattamente due anni fa segnava una tripletta nell'amara finale della Coppa del Mondo persa dalla Francia contro l'Argentina. Nella ripresa, i blancos raddoppiano con Rodrygo al minuto 53 e all'85esimo con il rigore trasformato da Vinicius Junior mettono al sicuro il risultato e la coppa, che va ad arricchire il palmares già ben rifornito di Carlo Ancelotti, il tecnico più vincente del club più titolato del mondo.