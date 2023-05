Alberto Desideri, primo allenatore di Lautaro Martinez ai tempi del Club Atletico Liniers, si è concesso ai microfoni di Sportitalia all'indomani della doppietta del Toro nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. "Lo seguo sempre e credo che ieri sera contro la Fiorentina abbia segnato due gol tipici del suo repertorio. Quelli che metteva a segno nei suoi primi giorni con noi a Bahia Blanca - le sue parole -. Dove lo vedo cresciuto? Nei movimenti da attaccante puro che ha appreso crescendo. Sta migliorando sempre di più soprattutto sotto questo aspetto, che lo aiuta ad avere più occasioni e ad essere più pericoloso”.

Dopo il Mondiale vinto, Lautaro punta ora alla Champions League. "Lautaro è uno dalla mentalità molto vincente e l'Inter è in grado di vincere questa finale, con i gol del Toro magari. Sarà una partita molto dura, ma come dicevo possibile da portare a casa per i nerazzurri. Lui da Pallone d'oro con questa vittoria? È molto probabile. Non so come viva in Italia, ma da fuori sembra felice e molto motivato. Per trasferirsi in un altro club dovrebbe arrivarne uno molto grande a tentarlo, altrimenti non credo che andrà via".