"L'Inter è stata brava: con quella partita vinta senza merito a Torino con la Juventus si è rilanciata". Parola di Corrado Orrico, contatto da TMW dopo i movimenti in vetta alla classifica nell'ultima giornata di campionato: "Sembrava morta ad un certo punto, al posto del carburante aveva la segatura nel serbatoio e quei grandi giocatori che ha in rosa non trovavano più la via - prosegue l'ex allenatore -. Poi Eupalla gli ha dato una mano, con quei tre punti si è risollevata e se consideriamo il fatto che è la più forte ecco spiegato come è tornata lì, virtualmente in testa. E ora è la favorita ma attenzione, secondo me c'è ancora da aspettarsi qualche colpo di scena...".