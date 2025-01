Non sbaglia il Napoli nel posticipo domenicale di Serie A: i ragazzi di Antonio Conte s'impongono per 2-0 sull'Hellas Verona, ingranando la quinta vittoria consecutiva in A. Apre le marcature l'autogol di Montipò, che facilita il compito ai partenopei. Ospiti che restano comunque in partita, fino al 61' quando Anguissa raddoppia e manda in archivio il confronto. Con questo successo il Napoli ritrova la vetta provvisoria del campionato con 47 punti.