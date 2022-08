Il mental coach Roberto Civitarese, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'errore grossolano di Radu nel finale di Fiorentina-Cremonese che ha deciso la partita in favore dei padroni di casa.

“La Cremonese domenica ha perso un punto - spiega -. Se avesse pareggiato, però, sarebbe stato merito delle parate di Ionut. E’ da lì che bisogna ripartire, ponendosi un obiettivo. Sono un portiere? Punto a chiudere la stagione con 10 clean sheet, dimostrando a me stesso che gli altri si sbagliavano. Alvini non può dire che l’errore è stato cancellato. In realtà, serve affrontarlo”.