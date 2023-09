Terza vittoria in quest'inizio di campionato brillante per il Lecce, che al Via del Mare liquida di misura un Genoa caparbio, che ha dovuto fare i conti con l'inferiorità numerica per l'espulsione di Martin (doppia ammonizione) al 36' del primo tempo. Kristovic scalda i motori ma non le polveri, al pari di Rafia e Almqvist che non trovano il pertugio del vantaggio.

A spezzare l'equilibrio che sembrava poter viaggiare fino al triplice fischio è Oudin (83'), che prende la mira col mancino e non lascia scampo d'intervento a Martinez. Ancora una volta convincente la prova della truppa di D'Aversa, che s'issa provvisoriamente al secondo posto della classifica a quota 11 punti.