Il 15 dicembre scadono i termini per il versamento dei 480 milioni di euro che diverse squadre italiane di Serie A, B e C devono al fisco italiano ma, vista la situazione dell'economia e considerando che molti club non avrebbero le risorse necessarie per adempiere ai propri compiti, secondo il quotidiano La Repubblica il governo italiano si sta attrezzando per venire incontro alle esigenze delle società con l'inserimento di un emendamento al Decreto Aiuti Ter per evitare il collasso del sistema. L'intento è quello di rateizzare il debito in cinque anni, una scelta quasi obbligata per evitare di sottoscrivere nuovi debiti o nuovi aumenti di capitale da parte di club già in difficoltà.