Una legge che possa aiutare i club nella realizzazione del proprio stadio, argomento sempre caldo che ancora non ha trovato una soluzione. Se n'è parlato nel corso di un convegno svoltosi a Milano, organizzato dalla Lega Serie B e dallo studio legale Advant Nctm. Nello specifico è stato approfondito il tema della normativa (dlgs 38/2021) entrata in vigore lo scorso 1° gennaio e già sfruttata da alcuni club come la Roma. "Migliorare le infrastrutture è importante non solo dal punto di vista dell’accoglienza per chi frequenta gli stadi ma anche in termini di valori economici, per inseguire quell’obiettivo a cui puntiamo che si chiama sostenibilità.