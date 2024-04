Il derby di lunedì sera finirà 2-1 per l'Inter di Simone Inzaghi, che in questo modo si aggiudicherebbe aritmeticamente lo scudetto. Parola non di un esperto di calcio in carne e ossa, bensì di ChatGpt 3.5, la versione gratuita del popolare chatbot utilizzabile sul sito di OpenAI. Il pronostico finale per l'Inter si basa su vari fattori – ha affermato l'algoritmo –. "Prima di tutto, considero che l'Inter sia in una posizione molto forte, con il potenziale per vincere lo scudetto. Inoltre, il derby di Milano è sempre una partita intensa e imprevedibile, ma l'Inter potrebbe avere un leggero vantaggio in termini di forma e motivazione, dato che una vittoria potrebbe significare la vittoria del campionato. Tuttavia, il Milan è anche una squadra competitiva e potrebbe segnare un gol. Inoltre, tenendo conto delle dinamiche storiche di questo tipo di partite, un punteggio di 2-1 sembra plausibile, con l'Inter che riesce a ottenere la vittoria con un margine stretto".

Quando gli vengono chiesti i marcatori, però, spuntano alcuni errori grossolani, visto che per l'Inter viene indicato Romelu Lukaku e per il Milan Zlatan Ibrahimovic...