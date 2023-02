Ancora un riconoscimento per Lionel Scaloni , commissario tecnico campione del mondo. La Federcalcio delle Isole Baleari lo ha premiato per aver vinto la Coppa del Mondo del Qatar 2022 omaggiandolo di una replica del trofeo insieme a una maglia con il numero cinque sulla schiena e il suo nome. "Pensavamo tutti che i giocatori sarebbero arrivati ​​stanchi, invece è stato il contrario" ha ammesso il ct argentino che per l'occasione ha rilasciato veloci dichiarazioni che ripercorrono l'impresa di Qatar.

"Il mese di ottobre è stato molto intenso. I piani dei club sono stati un po' stravolti e non è stato per niente facile, ma quelle erano le date. Giocare un Mondiale in una città con spostamenti molto comodi, sia per noi che per i tifosi, è stato un grande successo".