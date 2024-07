Nuovo acquisto per DAZN. Come riportato da Tuttosport, il broadcaster streaming si arricchisce della presenza di Christian Vieri nelle vesti di Super Legend per arricchire le analisi delle partite. L'ex attaccante di Inter e Juventus, tra le altre, andrà ad arricchire il nuovo show che andrà in onda la domenica sera dopo il posticipo e che sarà condotto da Giorgia Rossi all’interno di uno studio virtuale. Saranno presenti anche altri talent storici come Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara.

Se la domenica sarà il teatro di Giorgia Rossi, il sabato toccherà alla padrona di casa Diletta Letta che invece animerà il pre e post gara all’interno dello stadio. Confermati anche i telecronisti di punta, Pierluigi Pardo, ma anche Buscaglia, Testoni, Mancini, Santi, Mastroianni, mentre ai talent sopra citati si aggiungono altri volti storici come Parolo, Marcolin, Behrami, Giaccherini, Bazzani e Budel.

Ci sarà spazio anche per tre nuovi volti femminili: la giornalista Giusy Meloni, l’ex calciatrice Regina Baresi e l'ex arbitra Manuela Nicolosi che si alternerà a Luca Marelli nell'analisi degli episodi.